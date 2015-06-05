"Антонов" спільно з поляками створить патрульний літак на базі Ан-148

Єдиний в Україні виробник літаків державне підприємство "Антонов" розробив проект патрульного літака нового покоління на базі пасажирського літака АН-148, реалізація якого планується спільно з польськими підприємствами.

Як повідомила прес-служба підприємства, проект був представлений заступником генерального конструктора Олегом Богдановим під час польсько−українського форуму "Вестернізація літаків «Ан» у польському місті Бидгощ.

"Заступник генерального конструктора Олег Богданов представив доповідь "Пропозиції щодо співробітництва між ДП "Антонов" і польськими компаніями щодо вестернізації літаків сімейства Ан−148, Ан−158 і Ан−178" і презентував проект патрульного літака нового покоління, який може бути створений спільно на основі регіонального пасажирського літака Ан−148", - йдеться в повідомленні.

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Як відзначили представники підприємства, для реалізації проекту планується створення польсько−українського консорціуму, метою якого буде представлення нового патрульного літака міністерствам оборони України і Польщі.

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Як повідомляв УНІАН, Ан-148 – регіональний близькомагістральний літак, розрахований на перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість – 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове обладнання робить можливою посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах.

"Антонов" в I кварталі 2015 року збільшив чистий прибуток майже в 8 разів - до 330 млн грн, а за підсумками 2014 року незначно збільшив чистий прибуток порівняно з 2013 роком до 39,3 млн грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.