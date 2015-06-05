Ціни виробників промпродукції в травні незначно знизилися
З початку року, в січні-травні ціни виробників зросли на 22,7%
Ціни виробників промислової продукції в Україні у травні 2015 року порівняно з квітнем 2015 року знизилися на 0,4%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Згідно з повідомленням, у річному виразі (до травня 2014 року) ціни виробників промпродукції у травні 2015 року зросли на 42%.
З початку року, у січні-травні, ціни виробників зросли на 22,7%.
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Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промислової продукції в Україні у квітні 2015 року порівняно з березнем 2015 року зросли на 4%.
У цілому за 2014 року зафіксовано зростання цін виробників промпродукції на 31,8%.