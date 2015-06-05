Ціни виробників промпродукції в травні незначно знизилися

Ціни виробників промислової продукції в Україні у травні 2015 року порівняно з квітнем 2015 року знизилися на 0,4%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Згідно з повідомленням, у річному виразі (до травня 2014 року) ціни виробників промпродукції у травні 2015 року зросли на 42%.

З початку року, у січні-травні, ціни виробників зросли на 22,7%.

Читайте такожРічна інфляція в Україні сповільнилася до 58,4%

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промислової продукції в Україні у квітні 2015 року порівняно з березнем 2015 року зросли на 4%.

У цілому за 2014 року зафіксовано зростання цін виробників промпродукції на 31,8%.