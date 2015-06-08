У Росії погрожують Україні судами через непостачання двигунів до військових кораблів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі корпорації.

«Політичне керівництво України в односторонньому порядку припинило будь-які відносини у сфері ВТС і припинило відвантаження продукції на адресу російських підприємств. В роботі верфів «Об'єднаної суднобудівної корпорації» такі недобросовісні дії суміжної держави викликали тимчасові труднощі, пов'язані з оснащенням споруджуваних фрегатів проектів 11356 і 22350 газотурбінними двигунами (ГТД). ОСК має намір вимагати від української сторони виконання вже оплачених контрактів на поставку ГТД у судовому порядку», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що перші три сторожових корабля пр. 11356 і перші два кораблі пр. 22350 вже оснащені ГТД українського виробництва. Наступні фрегати обох проектів будуть оснащені енергоустановками російського виробництва з характеристиками, що перевершують українські аналоги, заявили в ОСК.

«Робота з цього завдання розгорнута рибинським НВО «Сатурн», яке в кооперації з кількома російськими промисловими підприємствами вже приступило до доопрацювання існуючих російських проектів газотурбінних установок. Випуск перших російських двигунів такого типу намічено на кінець 2017 - початок 2018 р. Є конкретні рішення також і з виробництва редукторів для пропульсивних установок з ГТД на потужностях санкт-петербурзького заводу «Звезда», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосія може не добудувати 17 військових кораблів через санкції Заходу - Навальний

Як повідомляв УНІАН, реагуючи на російську агресію, 20 травня Кабінет міністрів України припинив дію угоди про військово-технічне співробітництво з РФ від 26 травня 1993 року.

Верховна Рада 21 травня розірвала п'ять угод між урядами України і РФ, що стосуються військового співробітництва між державами.

Зокрема, ВР розірвала угоду, підписану 25 листопада 1995 року в Сочі й ратифіковану Верховною Радою 10 січня 2002 року.

Також парламент денонсував угоду про транзит по території України російський військових формувань, які тимчасово перебувають на території Молдови.

Крім того, Верховна Рада денонсувала угоди про організацію військових міждержавних перевезень та розрахунки за ними, про співробітництво у сфері військової розвідки і розірвала угоду про взаємну охорону секретної інформації.

За даними ЗМІ, у МЗС РФ відзначають, що, денонсувавши угоду про транзит російських військових, Україна як один з учасників Придністровського врегулювання «перекреслює всі зусилля» і демонструє свою незацікавленість у налагодженні миру.

Читайте такожРосія не може добудувати кораблі для ВМФ через відсутність українських комплектуючих

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Зоря-Машпроект» (Миколаїв) - відомий у світі розробник і виробник газотурбінного обладнання, монополіст на ринку СНД у сфері розробки і виробництва газових турбін для кораблів військового флоту. Оснащує газоперекачувальним обладнанням магістральні газопроводи, а також розробляє і постачає газотурбогенератори для потреб енергетики. Майже вся продукція підприємства експортується. Найбільші партнери - Росія, Індія, КНР, країни Близького Сходу.

З квітня 2011 року «НВКГ «Зоря-Машпроект» входить до складу держконцерну «Укроборонпром».