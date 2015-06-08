Україна спільно з Канадою створить власний розвідувальний супутник

Як повідомила прес-служба, відповідних домовленостей було досягнуто за підсумками конференції і виставки CANSEC, яку провела Асоціація безпеки та оборонної промисловості Канади в Оттаві.

"Обґрунтувавши необхідність оптичного розвідувального супутника для України, українська делегація досягла домовленостей про співпрацю з Канадою в рамках цього проекту", - йдеться в повідомленні.

У концерні також зазначили, що крім роботи над цим проектом сторони обговорили умови поглиблення співпраці оборонно-промислових комплексів двох країн.

Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року "Укроборонпром" повідомив про досягнення домовленостей між Україною і Туреччиною про поглиблення співробітництва в космічній, авіаційній та бронетанковій галузях.

На початку березня поточного року "Укроборонпром" отримав доступ до головного каталогу НАТО з логістики, що, за словами керівництва концерну, дасть змогу підприємствам українського оборонно-промислового комплексу вийти на європейський ринок озброєння. Вже у квітні в концерні заявили про плани упродовж трьох років здійснити перехід українського оборонно-промислового комплексу у виробництві зброї на стандарти НАТО.

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Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 135 підприємств ОПК України.