Україна знизила виробництво автомобілів майже в 12 разів

Згідно з попередніми даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за звітний період скоротилося на 94,2% - до 1,26 тис. шт. Випуск комерційних автомобілів скоротився на 30% - до 505 одиниць, автобусів - на 50,3%, до 162 шт.

У травні поточного року виробництво автотранспорту на українських заводах скоротилося на 88,2% - до 442 шт. При цьому відносно попереднього місяця кількість випущених авто скоротилася на 21,5%.

Виробництво легкових автомобілів у травні порівняно з травнем минулого року зменшилася на 91,8% - до 289 шт., а відносно квітня на - 33,7%. При цьому 100% легкових автомобілів виробив ЗАЗ, який у квітні поточного року повністю відновив виробництво після припинення випуску автомобілів наприкінці 2014 року.

Травневий обсяг виробництва комерційних автомобілів скоротився на 41,7% - 105 шт. Щодо квітня виробництво в даному сегменті зросло на 15,4%.

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Виробництво автобусів у травні відносно травня минулого року скоротилося на 9,4% – до 48 шт., що, водночас, на 33,3% більше за квітень 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспорту в Україні у січні-квітні скоротилося на 93,7% - до 1,485 тис. одиниць, а за підсумками 2014 року - на 43%, до 28,751 тис. авто.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).