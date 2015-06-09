Росія заборонила українські пральні порошки "Ушастий нянь" і "Лотос"

Федеральна служба нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини РФ (Росспоживнагляд) з 15 червня заборонила імпорт в Росію продукції українського підприємства "Вінницяпобутхім", що випускає миючі засоби "Лотос" і "Ушастий нянь".

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на прес-службу Росспоживнагляду.

"Згідно з проведеною фахівцями ФБУЗ "Центр гігієни і епідеміології в місті Санкт-Петербург" експертизи, дитячі миючі засоби "Ушастий нянь" українського виробництва ПРАТ "Вінницяпобутхім" не відповідають гігієнічним вимогам по індексу токсичності", — заявили в Росспоживнагляді.

"З 15 червня ввезення цих засобів на територію Росії заборонено", — підкреслили у відомстві.

У прес-службі відомства уточнили, що заборона зачепить не тільки дитячі товари, а всі миючі та чистячі засоби виробництва українського підприємства ПРАТ "Вінницяпобутхім". Підприємство, зокрема, виробляє пральні порошки "Лотос".

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2015 року Росспоживнагляд заборонив імпорт чистячих і миючих засобів випущених українською компанією «СК Джонсон» (входить в американську SC Jonson), яка постачає продукцію під брендами Raid, "Туалетний утенок", "Містер Мускул", Kiwi (крем для взуття), Glade (освіжувачі повітря).

З 9 травня Росспоживнагляд заборонив ввезення на територію Росії жіночих гігієнічних прокладок і тампонів виробництва "Проктер енд Гембл Україна".