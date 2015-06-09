ЗМІ: закупівлі Україною вугілля з окупованого Донбасу були узгоджені ще в Мінську

Про це у своєму розслідуванні пише видання INSIDER.

Видання повідомляє, що закупівля донбаського вугілля Україною – взаємовигідний процес. Самопроголошеним республікам нікуди дівати цей ресурс, а в українських генеруючих компаніях просто немає грошей для імпорту антрацитів в необхідних обсягах.

«Судячи з усього, домовленості про схеми постачання вугілля були досягнуті в ході «мінських переговорів», - пише видання.

Журналісти також посилаються на топ-менеджера великої енергетичної групи в Україні. "З української сторони вугільною схемою опікуються Ігор Кононенко і бізнесмен Костянтин Григоришин. Схоже, "в темі" і голова АП Борис Ложкін", - розповів він на умовах анонімності.

"Домовленість про постачання досягнута на рівні перших осіб, - розповів учасник ринку "ДНР". – Балабанов (донецький бізнесмен – ред.) - такий же виконавець, як і ми. Коли ставлять завдання, ми веземо".

У той же час, з посиланням на свої джерела видання повідомляє, що Ігор Балабанов, який очолив компанію "Центренерго" після скандалу з імпортом південноафриканського вугілля, був призначений за протекцією Ігоря Кононенка, керівника фракції БПП в парламенті і колишнього бізнес-партнера президента.

За інформацією журналістів, для "Центренерго" вугілля мають право завозити п'ять юросіб. Три з них – Зміївська, Трипільська та Вуглегірська станції, що входять в генерацію.

Читайте такожДемчишин зізнався, що Україна продовжить купувати вугілля на підконтрольних бойовикам шахтах

«Основних постачальників два – за кількістю республік. Це держпідприємство "Луганськвугілля", яке очолює "заступник міністра енергетики ЛНР" Вадим Слива і "Шахта ім. Кисельова", яка раніше входила в державне об'єднання "Торезантрацит", але вже кілька років, як ліквідована», - пише видання. І додає, що разом з українською реєстрацією, "Шахта ім. Кисельова" має реєстрацію, видану органами "ДНР".

Журналісти видання повідомляють, що "Шахта ім. Кисельова" за попередні місяці відвантажила для "Центренерго" близько 350 тисяч тонн вугілля і уклала договір на поставку ще 1,2 млн тонн антрациту. "Центренерго", в свою чергу, сплатило підприємству близько 100 млн грн за поставлене вугілля. Згідно зі встановленою Міненерговугілля ціною 1100 грн за тонну, ця сума відповідає близько 90 тис. тонн вугілля.

Цікаво, що частина цих коштів – близько 20 млн грн – через підставну компанію були перераховані фірмам "Ріолан" (4,7 млн грн), "Раунер" (14,2 млн грн) і "Брон плюс" (1,6 млн грн).

У "ДНР" стверджують, що названі компанії переводять у готівку кошти на користь українських силових відомств. "Ріолан" - це компанія СБУ, "Раунер" - МВС, "Брон плюс" - ДФС. Опікується всім процесом Адміністрація президента, - пояснив виданню учасник ринку "ДНР", який не побажав називати себе. - Вся проблема в тому, що ці відомства не можуть поділити квоти між собою".