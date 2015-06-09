Китайці розкритикували російський танк "Армата"

Т-14 «Армата», розроблений Уралвагонзавод, програє основному бойовому танку третього покоління VT-4 (MBT-3000) за рядом параметрів, стверджує його виробник, компанія Norinco. Зокрема, китайці вважають, що їхня продукція перевершує російського конкурента за маневреністю, якістю автоматики, систем управління вогнем, і до того ж дешевша, пише РБК з посиланням на China's Daily — англомовний портал офіційного органу ЦК КПК «Женьмінь Жибао».

Видання посилається на публікацію в записі Norinco в мобільному месенджері WeChat, який компанія використовує для розміщення матеріалів, що не підходять для корпоративного сайту через дипломатичні причини. У статті йдеться, що російський основний бойовий танк третього покоління Т-90С (експортний варіант) може конкурувати лише з китайським танком VT-1 (ZTZ-96), а його новітня модифікація Т-90АМ «Прорив» не має значних поліпшень. У Norinco вважають, що саме конкуренція з боку VT-4 змусила Росію приступити до розробки «Армат».

«Трансмісія в Т-14 недопрацьована, як ми переконалися на прикладі несправності, виявленої під час репетиції параду Перемоги», — сказано в публікації. Компанія відзначає, що «VT-4 ніколи не стикався з подібними проблемами». Китайські танки «мають систему управління вогнем світового рівня, яку росіяни тільки намагаються доробити», зазначається в статті.

Проблеми з маневреністю, на думку китайських експертів, викликані у «Армат» її двигуном, який імовірно погано охолоджується і складний в обслуговуванні. За потужністю в 1200 кінських сил і бойовою вагою, що не поступається T-90A, динамічні характеристики Т-14 далекі від оптимальних, йдеться в статті. Аналізуючи інцидент із «Арматою» на репетиції параду Перемоги, китайські експерти зазначають, що у танка зламалася коробка передач, оскільки тягач не зміг його зрушити з декількох спроб.

Читайте такожЗахідні експерти: російський танк «Армата» - плагіат німецького проекту 30-річної давності

У матеріалі також піддаються сумніву характеристики вогневої міці Т-14. Китайські експерти відзначають, що збільшення ефективності стрільби гладкоствольної гармати, використаної в «Арматі», видається сумнівним. Вони підкреслюють, що, за їхніми даними, Росія не зробила значних проривів у створенні нових матеріалів для 125-мм гладкоствольних знарядь, у підвищенні потужності боєприпасів та в інших аспектах, а тому важко чекати від гармати Т-14 чогось особливого. Разом з тим відсутність екіпажу в гарматній башті слід розглядати як прогрес, оскільки це спрощує його конструкцію, сказано в матеріалі.

У Norinco також відзначають недоліки системи управління вогнем російської розробки, вказуючи, зокрема, на недопрацьованість оптичної системи наведення. В цілому, йдеться в статті, вогнева міць Т-14 значно менша, ніж VT-4.

Читайте такожНа тлі російської агресії Німеччина та Франція створять танк "Леопард-3"

Китайські танкобудівники також звернули увагу на ціновий аспект. Вони нагадали, що «Армата» виявилася найдорожчим з російських танків і порівнянна за ціною з американською машиною M1 Abrams, яка коштує не менше $6 млн за одиницю. У статті йдеться, що оскільки доопрацювання Т-14 ще не закінчено, його вартість неминуче зросте ще більше, що в разі його випуску на зовнішній ринок може відлякати традиційних російських партнерів, які звикли до іншої цінової політики.

У зв'язку з вищевикладеним Norinco зазначає, що в умовах зниження світового попиту на танки споживачам є сенс перейти на китайську продукцію, яка дешевша за російську, американську чи європейську, але не поступається їм за якістю.