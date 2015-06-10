Україна й Німеччина домовляються про співпрацю в космічній сфері

Як повідомила прес-служба Державного космічного агентства України (ДКАУ), переговори про активізацію співпраці між країнами пройшли в ході першого засідання спільного робочого органу ДКАУ та Німецького аерокосмічного центру (DLR) в Києві 9 червня.

Згідно з повідомленням, у ході засідання сторони також обговорили перспективи реалізації спільних проектів за підтримки програми ЄС "Горизонт-2020", співробітництво у сфері космічних технологій, дистанційного зондування Землі та спільного створення ракетної техніки.

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Глава ДКАУ Олег Уруський в ході засідання зазначив, що нині Україна змінює свою стратегію космічної діяльності на співпрацю із західними партнерами.

"ДКА України кардинально змінює стратегію космічної діяльності і наш вектор сьогодні спрямований на Захід. Сподіваємося на підтримку Німеччини в реалізації планів щодо набуття Україною членства в Європейському космічному агентстві", - цитує прес-служба слова Уруського.

Як зазначили представники відомства, згідно з прийнятими домовленостями сторін, переговори про співробітництво будуть продовжені в ході зустрічі глав ДКАУ і DLR в ході міжнародного авіакосмічного салону " Le Bourget-2015, а також українсько-німецького авіаційно-космічного форуму, які відбудуться в червні в Парижі і Берліні.

Як повідомляв УНІАН, через відсутність замовлень «Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова» («Південмаш»), єдиний виробник ракет-носіїв та супутників в Україні, в лютому призупинив роботу частини підрозділів.

Як зазначають у державному концерні "Укроборонпром", Україна веде активні переговори про співробітництво з іншими країнами для відновлення космічної галузі. Зокрема, в концерні повідомили, що між Україною і Канадою досягнуто домовленості про співпрацю у створенні розвідувального супутника для України. Раніше, в квітні, в "Укроборонпромі" повідомили про початок нових спільних проектів у космічній галузі між Україною і Туреччиною.