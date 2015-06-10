Заступник голови Фонду держмайна очолив наглядову раду "Турбоатома"

Про це повідомляється в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, наглядова рада «Турбоатома» прийняла дане рішення на своєму засіданні 9 червня.

Крім того, держкомпанія також призначила заступником голови наглядової ради Валентину Кальніченко.

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Як повідомлялося, в кінці квітня на зборах акціонерів було затверджено склад спостережної ради «Турбоатома». До його складу увійшли Дмитро Парфененко, Валентина Кальніченко, Зоя Крипиневич, Наталія Харіна і Олена Уманська. При цьому передбачалося, що голова наглядової ради буде обраний на першому засіданні ради.

«Турбоатом» у 2014 році збільшив чистий прибуток порівняно з 2013 роком на 9% - до 637,4 млн грн.

Питома вага експорту за 2014 рік в загальному обсязі реалізації склала 69%.

Довідка УНІАН. «Турбоатом» виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється по замкнутому циклу: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. У структуру «Турбоатома» входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання.

Управління державною часткою акцій «Турбоатома» здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій компанії.