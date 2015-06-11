Казахстан завершив переговори щодо вступу в СОТ, які тривали 19 років

Казахстан завершив переговори, що тривали 19 років, про умови вступу у Всесвітню торгову організацію, передають "Новини-Казахстан" з посиланням на прес-службу СОТ.

За інформацією Організації, 22 червня пакет документів про приєднання буде представлений "для формального схвалення членами Робочої групи з вступу", а потім переданий на затвердження Генеральної ради організації.

Читайте такожКазахстан і Саудівська Аравія обговорюють створення ісламського банку «Я вітаю країни-члени СОТ та уряд Республіки Казахстан з цим історичним кроком», — заявив генеральний директор організації Роберту Азеведу. «Я чекаю моменту, коли зможу вітати Казахстан в СОТ», — сказав він.

Як зазначає прес-служба СОТ, «складність і унікальність» процесу вступу Казахстану обумовлена необхідністю проведення переговорів щодо тарифів, пов'язаних з її членством в Євразійському економічному союзі.

Казахстан подав заявку на вступ 29 січня 1996 року.