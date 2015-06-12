АІНПУ закликає владу сприяти розвитку промислової інфраструктури в Україні

Асоціація індустріальних парків України (АІНПУ) закликала Міністерство економічного розвитку і торгівлі посприяти у створенні і функціонування індустріальних парків для розвитку сучасної промислової інфраструктури в країні, повідомляється в оприлюдненому прес-релізі асоціації.

Згідно з повідомленням, незважаючи на те, що Закон «Про індустріальні парки» був ухвалений ще у 2012 році, на сьогоднішній день індустріальні парки фактично позбавлені реальної державної підтримки, що важливо на початкових етапах їх формування».

«На практиці не підтримано ні один проект з облаштування зовнішньої інфраструктури, що є загальноприйнятою світовою практикою. Досі не внесені зміни до чинного закону з метою вдосконалення організації роботи і зняття бар'єрів для залучення керуючих компаній, через що більшість створених індустріальних парків не функціонує», - йдеться в повідомленні.

Також в асоціації відзначають, що зараз практично призупинено створення нових індустріальних парків у зв'язку з тим, що після передачі функцій ліквідованого Держінвестпроекту новому регулятору (Мінекономрозвитку) досі не було створено відповідальний структурний підрозділ для забезпечення відповідних функцій.

«У свою чергу, це унеможливлює виконання статті 24 закону щодо статусу керуючої компанії індустріального парку. Така ситуація вкрай негативно позначається на стан інвестиційного середовища, породжує невпевненість ініціаторів створення індустріальних парків, викликає заклопотаність і недовіру інвесторів до України», - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, раніше АІНПУ закликала Верховну Раду, Кабінет міністрів та Адміністрацію президента внести зміни до законодавства та створити необхідні умови для розвитку індустріальних парків, що дозволить стимулювати приплив іноземних інвестицій в країну.

Довідка УНІАН. Індустріальний парк - це спеціально організована для розміщення нових виробництв територія, забезпечена енергоносіями, інфраструктурою, необхідними адміністративно-правовими умовами, керована спеціалізованою компанією. На сьогоднішній день до реєстру індустріальних парків України включено вже 12 індустріальних парків.