Літаки "Антонова" летять на авіавиставку в Париж

Виробник літаків державне підприємство "Антонов" на міжнародній авіавиставці у Парижі представить свою останню розробку Ан-178 і проект легкого багатоцільового транспортного літака нового покоління Ан-132, повідомила прес-служба підприємства.

Згідно з повідомленням, презентація проектів пройде у рамках авіакосмічного салону Le Bourget-2015, який пройде з 15 по 21 червня 2015 року.

Як відзначили представники "Антонова", проект нового Ан-132 створено для заміни вже відомих літаків Ан-32 і Ан-26, він використовуватиметься для транспортування різних вантажів масою понад 9 тонн на ближньо- та середньомагістральних маршрутах.

"Цей проект буде реалізовано спільно з партнерами з Королівства Саудівська Аравія за участю провідних авіаційних компаній з різних країн світу, у тому числі Pratt&Whitney Canada, General Electric, Honeywell, Liebher і Hamilton Sundstrand", - йдеться у повідомленні.

За оцінками підприємства, потреба ринку у літаках типу Ан-132 на найближчі 20 років становить близько 900 одиниць, а у літаках типу Ан-178 - 1100 одиниць.

Як повідомляв УНІАН, "Антонов" 7 травня розпочав льотні випробування нового транспортного літака Ан-178, урочисте викочування якого відбулося на початку квітня поточного року. За оцінками керівництва "Антонова", озвученими під час презентації літака, потреба авіаринку в сегменті вантажних літаків типу Ан-178 на період до 2032 року становить 200 одиниць. Компанія підписала угоди на поставку 12 нових Ан-178 в Азербайджан і Китай.

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"Антонов" у I кварталі 2015 року збільшив чистий прибуток майже у 8 разів - до 330 млн грн, а за підсумками 2014 року незначно збільшив чистий прибуток порівняно з 2013 роком - до 39,3 млн грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.