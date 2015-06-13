"Укроборонпром" за тиждень звільнив вже другого директора бронетанкового заводу

Керівництво ДК «Укроборонпром» прийняло рішення змінити очільника ДП «Львівський бронетанковий завод» Олександра Остапця через невиконання виробничих планів на підприємстві.

Про це повідомив перший заступник генерального директора концерну Сергій Пінькас, передає прес-служба відомства.

Зокрема, мова йде про затримки у налагодженні повноцінного серійного виробництва бронемашин «Дозор-Б» від березня.

«У нової команди «Укроборонпрому» дуже проста філософія: не виконуєш поставлених перед тобою завдань – звільни відповідну посаду. Дотримання виробничих планів – це особиста відповідальність керівника будь-якого із наших підприємств», - наголосив посадовець.

Наразі виконувачем обов’язків директора Львівського бронетанкового заводу призначений головний інженер Віктор Андрощук.

Як зазначив Пінькас, щодо екс-керівника Остапця «Укроборонпром» неодноразово фіксував проблемні ситуації. За результатами проведеної чергової перевірки було виявлено зрив виробничих графіків.

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Нагадаємо, що цього тижня було змінено керівника ще одного бронетанкового підприємства – ДП «Завод ім. В.О. Малишева». Свою посаду покинув Микола Бєлов, а виконувачем обов’язків призначили головного інженера Олександра Шейка.