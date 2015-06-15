Керівником "Антонова" замість Ківи став нардеп Гвоздєв

Керівництво державного концерну «Укроборонпром», що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, звільнило Дмитра Ківу з посади президента - генерального конструктора держпідприємства "Антонов", призначивши замість нього виконуючим обов'язки керівника підприємства Михайла Гвоздєва, повідомив УНІАН директор департаменту інформаційної політики "Укроборонпрому" Лук'ян Сельський.

"Рішення про звільнення було прийнято "Укроборонпромом", оскільки концерн тепер є керуючою компанією "Антонова". Перший робочий день Гвоздєва на посаді виконуючого обов'язки президента - генерального конструктора був у суботу, 13 червня", - повідомив Сельський.

За даними на сайті Верховної Ради, Гвоздєв є народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка" і займає 53 місце в списку партії.

На момент обрання працював гендиректором ТОВ "Транс-Груп ЛТД" та гендиректором ТОВ "Ауді Центр Хмельницький".

Як повідомляв УНІАН, Ківа обіймав посаду керівника "Антонова" з травня 2005 року. 14 квітня 2014 року Кабінет міністрів звільнив Ківу з посади голови правління державного підприємства «Антонов», а до червня поточного року Ківа залишався фактичним керівником підприємства.

Наприкінці березня 2015 року Кабмін передав держпідприємство "Антонов" до складу концерну "Укроборонпром".

"Антонов" у I кварталі 2015 року збільшив чистий прибуток майже у 8 разів - до 330 млн грн, а за підсумками 2014 року незначною мірою збільшив чистий прибуток порівняно з 2013 роком - до 39,3 млн грн.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

Державний концерн «Укроборонпром» створено у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.