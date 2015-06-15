Маріупольські меткомбінати Ахметова відновлюють роботу після подачі газу

Маріупольські металургійні комбінати «Азовсталь» та ім. Ілліча, що входять в гірничо-металургійну групу «Метінвест», 15 червня відновлюють виробничий процес після вимушеної зупинки 12 червня, яка сталася через пошкодження газопроводу в Донецькій області бойовиками, йдеться в повідомленні «Метінвесту».

«Газопостачання на металургійних комбінатах «Азовсталь» і ММК ім. Ілліча групи «Метінвест» повністю відновлено 15 червня о 01:30», - повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, на «Азовсталі» у роботу запущені конвертерний, вапняно-випалювальний та прокатні цехи. Першими почали виробництво кулепрокатне відділення і великосортний-прокатний цех. Товстолистовий цех відновить виробництво 16 червня о 16:00. Зараз в роботі знаходяться доменні печі №3 і №5, запуск домен №2 і №6 відбудеться орієнтовно в 22.00 і буде залежати від наявності агломерату.

Також повідомляється, що на ММК ім. Ілліча запущені доменні печі №2, № 3 і №4, а також корпус №2 аглофабрики і трубоелектрозварювальний цех. Протягом дня планується пуск домни №5, одного з конвертерів, а також машини безперервного лиття заготовок №1, корпусу №1 аглофабрики. Печі вапняно-обпалювального і прокатного цехів знаходяться на розігріві. Пуск листопрокатних цехів 1700 і 3000 і цеху холодного прокату заплановано на 17 червня. Вапняно-випалювальний цех почне роботу орієнтовно 18-19 червня.

"Завдяки злагодженим діям Кабінету міністрів та профільних відомств, особистій участі прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, воістину героїчним зусиллям працівників «Укртрансгазу» нам оперативно вдалося запустити в роботу два промислових гіганти ММК ім. Ілліча і «Азовсталь», - цитує прес-служба слова гендиректора "Метінвесту" Юрія Риженкова.

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 червня начальник ГУМВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив про пошкодження газопроводу на території Ясинуватського району, між Красногорівкою і Новокалиново через мінометний обстріл бойовиками. За його словами, поблизу Авдіївки було спостерігався спалах газу.

В той же день з 14:00 маріупольські металургійні комбінати імені Ілліча та «Азовсталь» були повністю відключені від подачі природного газу.

Оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» для ремонту пошкодженого під час обстрілу магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк в районі населеного пункту Очеретине (Донецької області) вимушено на 1,5-2 дні зупинив газопостачання Волновахи, Маріуполя і Бердянська без шкоди для транзиту в Європу.

15 червня поставки газу в Маріуполь і Бердянськ були відновлені.

Довідка УНІАН. Металургійний комбінат «Азовсталь» - сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виробляти на рік понад 5,5 млн. тонн чавуну, більше 6,4 млн. тонн сталі, в тому числі конвертерної 4,4 млн тонн, більше 4,4 млн. тонн прокату.

Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча виробляє плоский прокат і труби з вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення: гарячекатані плити і товсті листи, призначені для виготовлення труб магістральних трубопроводів, морських суден, посудин, що працюють під тиском, мостових конструкцій, інших металоконструкцій.

«Метінвест» – найбільший в Україні і один з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група компаній «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).