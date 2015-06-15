Фірташу дозволили не платити 12 мільйонів гривень за забруднення повітря

Вищий господарський суд залишив без задоволення скаргу Дніпропетровської прокуратури про стягнення з «Вільногірського гірничо-металургійного комбінату» ПАТ «Кримський титан» 12,29 млн грн. збитків за забруднення атмосферного повітря.

Відповідну постанову суд ухвалив 9 червня, пишуть "Наші гроші".

В позові прокуратури було вказано, що підприємство в період з 01.01.2010 по 05.08.2012 здійснювало виробничу діяльність без дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Як встановила у вересні 2012 року Держекоінспекція термін дії дозволу комбінату на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, отриманого у 2006-му, закінчився ще у грудні 2007 року.

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Справа довгий час розглядалася в судах, які відмовлялися стягувати збитки з Вільногірського ГМК, посилаючись на те, що комбінат вживав всіх необхідних заходів для отримання зазначеного дозволу. Так, через відсутність затверджених технологічних нормативів допустимих викидів термін дії дозволу було продовжено до 2009 року. А потім впродовж до серпня 2012 року тривав процес розгляду заяви підприємства на отримання нового дозволу. Процес затягнувся через те, що законодавство не містить конкретних строків, протягом яких заява має бути розглянута.

До того ж Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області продовжило комбінату термін дії дозволу на викиди на період розгляду та погодження заяви.

Прокуратура заперечувала проти цих висновків і наголошувала, що затримка із видачею нового дозволу пов’язана із неналежною підготовкою комбінатом потрібних документів.

У відповідь на це суд вказав, що для розробки і погодження документів на отримання дозволу на викиди комбінат найняв ТОВ науково-виробниче підприємство «Екосфера».

Комбінат в судовому порядку довів, що це фірма не виконала взяті на себе зобов’язання, розірвав договір з нею і стягнув 60 тис грн. збитків.

Суд також врахував, що комбінат оплатив за викиди у 2006 році – 153 тис грн., у 2007 – 140 тис грн., 2008 – 130 тис грн., 2009 – 140 тис грн., 2010 – 172 тис грн., 2011 – 43 тис грн. і у першому півріччі 2012-го – 36 тис грн.

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Вільногірський ГМК отримав дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу лише у серпні 2012 року.

З вересня 2004 року майновий комплекс ДП «Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат» орендувало ПАТ «Кримський титан», яке входить до холдингу Дмитра Фірташа. В березні підприємство змінило назву на «Юкрейніан Кемікал Продактс», що було пов’язано зі зміною реєстрації через анексію Росією Криму. В вересні 2014 року Фонд державного майна відмовився продовжувати з «Кримським титаном» договір оренди Вільногірського ГМК, а Вищий господарський суд у травні 2015 року довів законність такого рішення.