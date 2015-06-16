Харківський авіазавод і "Завод 410 ЦА" передали до складу "Укроборонпрому"

Кабінет міністрів України виключив зі складу концерну «Антонов» Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) і київський авіаремонтний Завод 410 Цивільної авіації» і передав їх до складу державного концерну «Укроборонпром», який об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни.

Дане рішення закріплено постановою Кабміну від 15 червня №393 й опубліковано на сайті уряду.

«Виключити зі складу державного авіабудівного концерну «Антонов» Харківське державне авіаційне орденів Жовтневої революції і Трудового Червоного прапора виробниче підприємство і державне підприємство «Завод 410 ЦА» і включити до складу державного концерну «Укроборонпром», - йдеться в документі.

Згідно з документом, цілісний майновий комплекс підприємств також виведено зі сфери управління Міністерства економічного розвитку і передано «Укроборонпрому».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2015 року Кабмін передав держпідприємство «Антонов», яке входить в авіахолдинг «Антонов», до складу державного концерну «Укроборонпром».

Довідка УНІАН. Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП, місто Харків) спеціалізується на випуску літаків сімейства «Антонов», у тому числі моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148. У січні-вересні 2014 року Харківський авіазавод збільшив чистий збиток на 25% - до 259,7 млн грн, а за підсумками 2013 року збільшив чистий збиток майже вдвічі – до 330,1 млн грн.

«Завод 410 Цивільної авіації» - базується в аеропорту Жуляни і спеціалізується на ремонті та обслуговуванні літаків марки «Антонов», а також авіаційних двигунів.

Держпідприємство «Антонов» - виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225. «Антонов» у I кварталі 2015 року збільшив чистий прибуток майже у 8 разів - до 330 млн грн, а за підсумками 2014 року незначно збільшив чистий прибуток порівняно з 2013 роком - до 39,3 млн грн.

Державний концерн «Укроборонпром» створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.