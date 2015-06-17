Австралія і КНР після 10-річних переговорів підписали угоду про вільну торгівлю

Австралія та Китай після багаторічних переговорів підписали угоду про вільну торгівлю, передає «Газета.Ru» з посиланням на Agence France-Presse.

«Це - знаменний і історичний день для обох країн. Це змінить наші країни на краще, це змінить наш регіон на краще, це змінить наш світ на краще», — сказав прем'єр-міністр Австралії Тоні Еббот.

Переговори тривали протягом 10 років.

Читайте такожКитай приступив до реалізації стратегії зміни економіки Азії і всього світу в своїх інтересах - ЗМІЗа його словами, дана угода дасть Китаю та Австралії «безпрецедентний доступ до ринків один одного».

Документ був підписаний в Канберрі в ході зустрічі міністра торгівлі Австралії Андрю Робба з міністром комерції Китаю Гао Хученгом.

За даними Центрального китайського телебачення, в 2014 році товарообіг між двома країнами склав 136,9 млрд доларів. До кінця минулого року сумарні інвестиції КНР в економіку Австралії досягли майже 75 млрд доларів - за цим показником він поступився лише Гонконгу.

Китай імпортує з Австралії метал, вугілля, золото і мідь. Крім того, користуються попитом у КНР послуги Австралії з організації стажувань в сфері освіти. КНР експортує в Австралію телекомунікаційне обладнання, одяг, комп'ютери та меблі.