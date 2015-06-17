У Росії різко скоротилося промвиробництво через борги і спад внутрішнього попиту

У Росії результати промислового виробництва в травні 2015 року продовжують відображати тенденцію різкого спаду випуску, яка намітилася ще в квітні, пише "Комерсант".

У річному вираженні, головним чином завдяки обробці, швидкість спаду в травні збільшилась до 5,5% з 4,5% у квітні (правда, багато в чому завдяки додатковому вихідному дню в цьому році). Тим не менш, за січень-травень промвиробництво впало на 2,3% — при тому, що уряд за підсумками року продовжує очікувати падіння в 1,3-1,6%.

У квітні порівняно з березневими показниками падіння виробництва в промисловості прискорилося вдвічі — до 4,5% в річному вираженні, повідомив Росстат. Знищити спад в промисловості поки може лише урядовий оптимізм: помірний промисловий спад, ймовірно, буде тривати, як мінімум, до осені 2015 року, причин для подальшого сильного відновлення випуску немає.

Читайте такожБанки Китаю через санкції зайняли дуже обережну позицію щодо Росії - ЗМІМінекономіки, як випливає з його квітневого моніторингу ситуації в економіці, чекає прояву позитивних тенденцій у розвитку галузей проміжного попиту, в лісопромисловому комплексі та металургійному виробництві вже в третьому кварталі.

Володимир Сальников з ЦМАКП називає ці очікування "дивними": металургія та виробництво інших мінеральних продуктів падали в квітні швидше інших (судячи з усього, через вичерпання девальваційного ефекту рубля і зниження цін на сировину на світових ринках). "Виробництво падає слідом за внутрішнім попитом, і реальних драйверів, які зможуть повернути його до зростання, не видно",— зазначає Дмитро Польовий з ING Russia.

Згідно з оцінкою ЦМАКП, зростання ставок за кредитами в 2015 році доведе навантаження за процентними платежами на обробні компанії до безпрецедентного рівня — вище 50% прибутку від продажів, тоді як до кризи 2008 року цей показник знаходився на рівні менше 16%. "При настільки високій ставці і рівні невизначеності не можна інвестувати. Можна лише закривати дірки в оборотних коштах", - вважає Сальников.