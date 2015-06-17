ВР ратифікувала угоду між Кабміном і НАТО про перезахоронення радіоактивних відходів

Верховна Рада Україна ухвалила Закону “Про ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні” (реєстраційний №0027).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 272 із 343 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Представляючи закон, заступник міністра екології та природніх ресурсів Сергій Курикін зазначив, що на території України розташовані 6 об’єктів, на території яких у період між 1960 і 1990 роками Збройними силами колишнього СРСР було захоронено радіоактивні відходи (РАВ). Він наголосив, що всі роботи із перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР, на 100% планується профінансувати за рахунок ОНП.

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У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що йдеться про 6 місць захоронення РАВ, зокрема: 4 могильники РАВ Міністерства оборони: 2 розташовані в АР Крим, 2 інших поблизу селищ Делятин в Івано-Франківській області та Цибулеве у Кіровоградській області; могильник РАВ Державної прикордонної служби України, розташований на об‘єкті “Вакуленчук” поблизу смт. Вакуленчук Чуднівського району Житомирської області; сховище радіоактивних відходів, розташоване на території Донецького казенного заводу хімічних виробів (м. Донецьк).

«Радіоактивні відходи з невстановленим рівнем активності захоронені в приповерхневих сховищах. Деякі з цих джерел мають значну активність на рівні десятків, а можливо і сотень Кюрі. Точні обсяги радіоактивних відходів, а також інженерна конструкція відсіків для захоронення невідомі. Зараз місця захоронення перебувають під контролем власників об’єктів, що мають гарантувати їх фізичний захист», - сказано у пояснювальній записці.

Також у документі зазначається, що роботи з перезахоронення виконуватимуться у декілька етапів.

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«Внесок ОНП на першому етапі складатиме близько 508,0 тис. євро, обсяг виділення коштів на наступні етапи в рамках Трастового фонду НАТО/ПЗМ з боку ОНП буде залежити від успішного виконання заходів першого етапу проекту. Перший етап – ліквідація могильника РАВ Держприкордонслужби, який розташований на об‘єкті “Вакуленчук”- сказано в записці.

Відповідно до Імплементаційної угоди товари, обладнання, техніка та інше майно, а також послуги, що надаватимуться та використовуватимуться в рамках цієї угоди, планується звільнити від будь-яких тарифів, додаткових оплат, мит, ввізного мита, мита на експорт та іншого подібного оподаткування в Україні.