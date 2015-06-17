"Антонов" уклав великий контракт із Саудівською Аравією на авіасалоні Le Bourget

Рукостискання на авіасалоні дали старт програмі Ан-132, транспортного літака, здатного перевозити понад 9 тонн вантажу на близько- і середньомагістральні маршрути, повідомляє 5 канал. Поки що новенький Ан існує лише на папері, але головне для його повноцінної появи на світ – гроші – вже є. Саудівська Аравія інвестує у цей проект. "Це єдиний літак, який може сідати і злітати з піску. Це літак такого калібра, який їм дуже підходить", - заявили в ДП "Антонов".

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Саудівська Аравія хоче не просто купувати, а виробляти у себе нові літаки Ан. Укладена угода - підтвердження намірів української та німецької сторін допомогти Саудівській Аравії збудувати та оснастити таке підприємство. Технологіями його забезпечать німецькі фахівці, будівництво куруватиме Україна, а зводитимуть переважно місцеві. За законами Саудівської Аравії, їхніх працівників у такій схемі має бути не менше 70%.

"Це буде не один завод з виробництва літаків Ан-132. В майбутньому це буде цілий авіабудівний комплекс інтегрованих між собою споруд", - розповів представник саудівської сторони.

Закласти перший камінь майбутнього заводу сподіваються вже наступного року. А ще за рік, у 2017 році, українські авіабудівники планують здивувати гостей Le Bourget новеньким Ан-132, який представлять тут уже в металі, а не на папері.