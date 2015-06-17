Україна виготовлятиме двигуни для австрійських літаків

Як повідомила прес-служба концерну "Укроборонпром", відповідні домовленості були підписані під час міжнародної авіавиставки Le Bourget-2015 в Парижі.

«Укроборонпром» підписав Меморандум з адаптації сертифікації, виробництва, продажу та післяпродажного обслуговування двигунів АІ-450 для літаків австрійської компанії Diamond Aircraft Industries GmbH", - йдеться в тексті повідомлення.

Як повідомляв УНІАН, під час авіавиставки в Парижі єдиний український авіавиробник "Антонов", що входить до складу "Укроборонпрому" представив новий Ан-178 і проект сучасного транспортника Ан-132.

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Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.

Турбовальний газотурбінний двигун АІ-450 призначений для легких вертольотів і літаків вагою від 1500 до 4000 кг і може бути використаний у складі дводвигунових і однодвигунових силових установок літальних апаратів.