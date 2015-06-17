Кабмін зробив незаконним рішення комісії Мінінфраструктури щодо призначення голови Іллічівського порту

Про це на правах анонімності повідомив "Українським Новинам" один з членів Комісії Міністерства інфраструктури України для проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, підкресливши, що постанову було прийнято, коли Комісія вже займалася самим конкурсом.

"Так, можуть визнати незаконним (рішення). Але ми почали роботу раніше і продовжуємо її", - підкреслив він.

27 травня 2015 року Кабінет міністрів України розпорядженням №600-р оновив Перелік підприємств державного сектору економіки, які мають найбільші за розміром активи. До цього переліку увійшло в тому числі і ДП "Іллічівський морський торговельний порт".

Раніше, 14 січня 2015 року, постановою №53 Кабмін заборонив призначення директорів підприємств державного сектору економіки, які мають найбільші за розміром активи, конкурсними комісіями міністерств, до сфери управління яких належать ці підприємства.

Згідно з пунктом 22 урядової постанови, комісію за призначенням таких директорів повинно засновувати Мінекономіки. При цьому до складу комісії повинні входити міністр економіки, міністр фінансів, міністр інфраструктури, міністр енергетики, міністр аграрної політики або їх заступники, а також п'ять незалежних недержавних експертів, кандидатури яких погоджені КМУ, і представник ФДМУ.

Раніше Комісія Міністерства інфраструктури України для проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки оголосила конкурсний відбір за призначенням нового директора ДП "Іллічівський морський торговельний порт". Датою закінчення конкурсу названо 22 червня 2015.

Пізніше діючий директор ДП "Іллічівський морський торговельний порт" Юрій Крук звернувся до міністра інфраструктури Андрія Пивоварського з проханням замінити голову постійнодіючої комісії Володимира Шульмейстера на час проведення конкурсного відбору керівника ДП «ІМТП» на менш "зацікавлене" обличчя. Як стверджував Крук, Шульмейстер публічно висловлює особисту неприязнь до чинного директора, а тому - не може приймати об'єктивне рішення щодо запропонованих кандидатур.