Колектив Іллічівського морпорту підтримав кандидатуру Крука на посаду директора підприємства

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні, 17 червня, під час конференції трудового колективу порту.

Також у зв'язку з ситуацією, що склалася у зв'язку з проведенням конкурсу на посаду керівника порту, трудовий колектив вирішив звернутися до президента України Петру Порошенка та голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі з проханням вирішити питання про проведення конкурсного відбору на посаду керівника порту законним шляхом, а також організувати роботу з відстоювання інтересів трудового колективу підприємства.

Всього в роботі сьогоднішньої конференції взяли участь 198 делегатів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні колектив Іллічівського порту затвердив концепцію стратегічного розвитку порту до 2018 року, запропоновану виконуючим обов'язки директора підприємства Юрієм Круком.

На початку червня в Іллічівську пройшов інвестиційний форум «Іллічівський порт. Державно-приватне партнерство. Інвестиції, стратегія, розвиток», на якому керівник порту Юрій Крук презентував 12 інвестиційних майданчиків, які порт виділив на своїй території для потенційних компаній-інвесторів.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Іллічівський морський торговельний порт» – універсальний міжнародний порт, один з найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн. У порту працює 4,3 тис. осіб.