Іллічівський морпорт затвердив концепцію стратегічного розвитку підприємства до 2018 року

Як передає кореспондент УНІАН, дана концепція затверджена сьогодні, 17 червня, під час конференції трудового колективу порту.

Дана концепція, у разі її реалізації, передбачає надходження інвестицій в розмірі 1 млрд доларів, а також потенціал збільшення вантажообігу до 34 млн тонн в рік. Розвиток порту також передбачає створення 12 інвестиційних майданчиків. При цьому основним напрямком буде вантажообіг зернових культур.

Крім того, стратегія передбачає розвиток поромних перевезень, збільшення перевалки сірки, контейнерів і рудних вантажів.

Всього в роботі конференції взяли участь 198 делегатів.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня в Іллічівську пройшов інвестиційний форум "Іллічівський порт. Державно-приватне партнерство. Інвестиції, стратегія, розвиток", на якому керівник порту Юрій Крук презентував 12 інвестиційних майданчиків, які порт виділив на своїй території для потенційних компаній-інвесторів.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Іллічівський морський торговельний порт" - універсальний міжнародний порт, один з найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн. У порту працює 4,3 тис. осіб.