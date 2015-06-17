Іллічівський морпорт затвердив концепцію стратегічного розвитку підприємства до 2018 року
Колектив одного з найбільших морських портів України Іллічівського морського торговельного порту (Одеська область) затвердив концепцію стратегічного розвитку порту до 2018 року, запропоновану виконуючим обов'язки директора підприємства Юрієм Круком.
Як передає кореспондент УНІАН, дана концепція затверджена сьогодні, 17 червня, під час конференції трудового колективу порту.
Дана концепція, у разі її реалізації, передбачає надходження інвестицій в розмірі 1 млрд доларів, а також потенціал збільшення вантажообігу до 34 млн тонн в рік. Розвиток порту також передбачає створення 12 інвестиційних майданчиків. При цьому основним напрямком буде вантажообіг зернових культур.
Крім того, стратегія передбачає розвиток поромних перевезень, збільшення перевалки сірки, контейнерів і рудних вантажів.
Всього в роботі конференції взяли участь 198 делегатів.
Як повідомляв УНІАН, на початку червня в Іллічівську пройшов інвестиційний форум "Іллічівський порт. Державно-приватне партнерство. Інвестиції, стратегія, розвиток", на якому керівник порту Юрій Крук презентував 12 інвестиційних майданчиків, які порт виділив на своїй території для потенційних компаній-інвесторів.
Довідка УНІАН. Держпідприємство "Іллічівський морський торговельний порт" - універсальний міжнародний порт, один з найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн. У порту працює 4,3 тис. осіб.