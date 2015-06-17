Понад 20 компаній-інвесторів готові стати партнерами Іллічівського морпорту

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 17 червня, під час конференції трудового колективу порту заявив виконуючий обов'язки директора підприємства Юрій Крук.

Він зазначив, що законодавча база передбачає різні форми взаємовідносин між державним підприємством і приватними компаніями, але найбільш прийнятною є форма державно-приватного партнерства.

«Вже 24 компанії виявили зацікавленість у реалізації проектів на території порту», - сказав Крук. Він зазначив, що на прикладі співпраці з двома компаніями, що працюють на території порту, розроблено певний формат, який передбачає укладання пакету договорів. Зокрема, оренди рухомого майна, територій, договір пайової участі у розвитку інфраструктури і соціальний договір, який передбачає збереження соціальних гарантій та контроль за цими профспілковими організацями.

Зокрема, розроблено 12 інвестиційних майданчиків для потенційних партнерів, взаємини з якими на 1 етапі передбачають «прикладну оренду». Тільки, якщо партнер доведе свою ефективність, виконання домовленостей за соціальними зобов'язаннями тощо, можна вести мову про приватизацію.

Крук зазначив, що вищеназвані майданчики розбиті за спеціалізаціями, основна з яких - розвиток зернових та олійних вантажів. Під дану сферу передбачено 5 інвестиційних майданчиків, які передбачають інвестиції в розмірі 435 млн дол, потенціал вантажообігу 20 млн тонн на рік.

Також в майданчики, що призначені для розвитку вугільно-рудного напрямку, очікуються інвестиції у розмірі 155 млн дол, майданчики для перевалки сірки – до 20 млн дол, поромний напрямок – 5 млн дол інвестицій і т. д.

У разі реалізації проектів по всіх 12 інвестиційних майданчиках, прогнозований чистий прибуток порту складе 2 млрд грн на рік, надходження до бюджетів всіх рівнів – 2,4 млрд грн, вантажообіг перевищить 35 млн тонн в рік. Як зазначив Крук, вдасться залучити 25 приватних портових операторів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні колектив одного з найбільших морських портів України Іллічівського морського торговельного порту (Одеська область)затвердив концепцію стратегічного розвитку порту до 2018 року, запропоновану виконуючим обов'язки директора підприємства Юрієм Круком. Дана концепція, у разі її реалізації, передбачає надходження інвестицій в розмірі 1 млрд дол.

На початку червня в Іллічівську пройшов інвестиційний форум «Іллічівський порт. Державно-приватне партнерство. Інвестиції, стратегія, розвиток», на якому керівник порту Юрій Крук презентував 12 інвестиційних майданчиків, які порт виділив на своїй території для потенційних компаній-інвесторів.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Іллічівський морський торговельний порт» – універсальний міжнародний порт, один з найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн. У порту працює 4,3 тис. осіб.