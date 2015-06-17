Співробітники Іллічівського морпорту хочуть через суд домогтися скасування конкурсу на посаду директора підприємства

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні, 17 червня, під час конференції трудового колективу порту.

Колектив порту вважає, що чиновники Мінінфраструктури систематично порушують чинне законодавство України, нехтуючи інтересами працівників держпідприємства. Зокрема, на думку трудового колективу, міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський в березні не продовжив контракт з директором порту Юрієм Круком, не маючи для цього жодних підстав.

Також колектив вважає протиправними дії міністерства при формуванні складу конкурсної комісії, до складу якої не дозволяють увійти уповноваженому представнику трудового колективу - голові профспілки порту Сергію Бризгалову.

У зв'язку з цим було прийнято рішення доручити голові профспілки порту Бризгалову від імені трудового колективу звернутися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання незаконними дій Мінінфраструктури з підготовки та проведення конкурсу на посаду директора Іллічівського порту, який повинен відбутися 22 червня.

Також колектив уповноважив Бризгалова та голів профспілки докерів-механізаторів Олександра Єпіфанова звернутися до генерального прокурора України Віктора Шокіна з заявою про можливе скоєння злочину першим заступником міністра інфраструктури Володимиром Шульмейстером, передбачених ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Нагадаємо, всього в роботі сьогоднішньої конференції взяли участь 198 делегатів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на конференції колектив порту підтримав кандидатуру Юрія Крука, в даний момент виконуючого обов'язки директора підприємства, на пост керівника порту.

Також у зв'язку з ситуацією, що склалася через проведення конкурсу на посаду керівника порту, трудовий колектив вирішив звернутися до президента України Петра Порошенка та голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі з проханням вирішити питання про проведення конкурсного відбору на посаду керівника порту законним шляхом, а також організувати роботу з відстоювання інтересів трудового колективу підприємства.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Іллічівський морський торговельний порт" - універсальний міжнародний порт, один з найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн. У порту працює 4,3 тис. осіб.