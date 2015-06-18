В Україні сповільнився спад промвиробництва

Спад промислового виробництва в Україні в травні 2015 року порівняно з травнем 2014 року сповільнився до 20,7% до 21,7%, зафіксованих місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, порівняно з квітнем 2015 року спад промвиробництва в травні також сповільнився до 0,2% з 2%, зафіксованих у квітні проти березня.

З початку року, в січні-травні, порівняно з аналогічним періодом минулого року, спад промвиробництва становив 21,2%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

За інформацією Держстату, зростання виробництва в травні 2015 року в річному вираженні, проти травня 2014 року, не зафіксовано в жодній з галузей промисловості.

Порівняно з попереднім місяцем, квітнем, показники зросли у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 15,1%, металургії – на 7,6%, видобутку металевих руд – на 6,8%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – 4,3%, текстильному виробництві – на 3,6%, харчовій промисловості – на 3%, виробництві гумових і пластмасових виробів – на 1,2%, видобутку сирої нафти і природного газу – на 1,2%.

Найбільше падіння в травні 2015 року проти травня 2014 року зафіксовано у видобутку кам'яного та бурого вугілля - на 52,3%, у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - на 40,6%, виробництві меблів та іншої продукції – на 30,3%, хімічній промисловості – на 29%, машинобудуванні – на 26,7%, металургії – на 24,6%, деревообробній промисловості – на 18,5%.

Порівняно з попереднім місяцем падіння виробництва в травні зафіксовано в машинобудуванні – на 10,5%, деревообробній промисловості – на 9,2%, постачанні електроенергії, газу і пари – на 9%, виробництві меблів та іншої продукції – на 8,3%, хімічній промисловості – на 8,2%, фармацевтиці – на 8,2%.

Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в Україні в квітні 2015 року порівняно з квітнем 2014 року становив 21,7%, порівняно з березнем 2015 року - 2%.

У січні-квітні порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва становив 21,5%.

У 2014 році порівняно з 2013 роком промвиробництво в Україні знизилося на 10,7%, в 2013 році - на 4,7%, в 2012 році – на 0,5%.