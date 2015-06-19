Топ-менеджерам російського "Норнікеля" в Фінляндії загрожує в'язниця та значний штраф

Топ-менеджерам російського «Норильського нікелю» у Фінляндії загрожує в'язниця або грошовий штраф через екологічні порушення, які були допущені на заводі компанії в Харьявалте, пишуть "Известия".

Поліція вже передала в прокуратуру справу про порушення природоохоронного законодавства місцевим заводом, що належить «Норнікелю».

Читайте такожРосія змінила тактику дій щодо України - ПорошенкоВ прокуратурі фінського міста Порі «Известиям» підтвердили, що матеріали справи від поліції отримали.

"Для підготовки обвинувального висновку і передачі справи в суд знадобиться кілька тижнів", - повідомив «Известиям» представник прокуратури.

За його словами, за порушення екологічного законодавства країни відповідальним особам заводу «Норильського нікелю» в Харьявалте може загрожувати тюремне ув'язнення на термін від 4 місяців до 6 років і грошовий штраф, вимірюваний десятками тисяч євро.

У липні минулого року в результаті НП на заводі «Норильського нікелю» на заході Фінляндії в місцеву річку Кеокемяки потрапило близько 66 т нікелевих відходів. За повідомленнями фінських ЗМІ, причиною викидів у річку стала поломка обладнання (теплообмінника) під час запуску виробничого процесу на заводі. В результаті вміст нікелю в річці перевищував звичайні показники в 400 разів.

Представник фінської прокуратури не зміг відповісти на питання про розмір збитку, заподіяного викидами з заводу в річку Кокемяки.

Фінські медіа назвали цей викид найбільшим в історії країни.

Представники «Норильського нікелю» відмовилися від коментарів.

"Важливо, що прикордонний сусід Росії так адекватно реагує на порушення природоохоронного законодавства великою промисловою компанією. Для «Норнікеля» це буде уроком, який компанія повинна сприймати правильно і не порушувати природоохоронне законодавство не тільки у Фінляндії, але і в Росії", - заявив глава екологічного руху «Зелений світ» Олег Бодров.