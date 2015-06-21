В окупованому Криму розікрали націоналізовані українські комбайни на 5 мільйонів рублів

Про це заявив на засіданні комітету самопроголошеного кримського парламенту з аграрної політики, екології та природних ресурсів генеральний директор підприємства Валерій Коваленко, повідомляють «Новости Крыма».

«Це комбайни, раніше націоналізовані, і вони були закріплені за ДП «Кримський зерновий елеватор» та передані нам. Ми провели повністю інвентаризацію цієї техніки, до прийняття та закріплення її за нами в березні техніку розікрали», - зазначив він.

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За його словами, "підготовлено різні документи, звернення до поліції".

"Поки результати розслідувань нам невідомі, але, за нашими підрахунками, за підрахунками фахівців, збитки склали близько 4-5 млн рублів», – зазначив він.

Керівник підприємства розповів, що за «Кримським зерновим елеватором» було закріплено 87 зернозбиральних машин марок «Полісся-812» і «Славутич».

Видання пише, що в Криму було націоналізовано 142 комбайни українського підприємства «Украгролізинг» і 45 комбайнів Державної продовольчої зернової корпорації України.