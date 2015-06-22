Харківський танковий завод шукає директора

Про це йдеться в повідомленні концерну, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр».

Згідно з повідомленням, прийом документів від претендентів для участі в конкурсі проводитиметься з 24 червня по 23 липня 2015 року, після чого з 27 липня по 17 серпня пройде розгляд конкурсних пропозицій претендентів. Заслуховування кандидатів відбудеться 2 вересня 2015 року.

Результати конкурсного відбору будуть опубліковані 11 вересня 2015 року.

Читайте також"Укроборонпром" за тиждень звільнив вже другого директора бронетанкового заводуЯк повідомляв УНІАН, 9 червня керівництво "Укроборонпрому" звільнило керівника держпідприємства «Завод ім. В. О. Малишева» Миколу Білова, а виконувачем обов'язків було призначено головного інженера Олександра Шейка. 13 червня через затримку в налагодженні серійного виробництва бронемашин "Дозор-Б" також було звільнено директора Львівського бронетанкового заводу.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки і боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.

"Завод ім. Малишева" - найбільше в Україні підприємство бронетанкової галузі. Основні напрямки виробництва заводу: важка бронетехніка (танк "Оплот", "Ятаган", БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.