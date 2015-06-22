Росія хоче, щоб в Україні паралельно діяли техрегламенти Євросоюзу та СНД

Україна, Євросоюз і Росія на трьохсторонніх консультаціях щодо імплементації економічної частини угоди про асоціацію Києва-ЄС обговорюють можливість прийняття рішень, які дозволять протягом перехідного періоду в сім-десять років існувати двом регулятивним системам на території України.

Про це повідомив перший заступник голови Мінекономрозвитку РФ Олексій Лихачов, передає РИА Новости.

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС, запровадження якої передбачено угодою про асоціацію, має запрацювати в повному обсязі з 1 січня 2016 року. Росія неодноразово заявляла про ризики для своєї економіки в результаті цієї угоди.

"У даний час ми обговорюємо — і це безпосередньо випливає з мінських домовленостей — можливість прийняття якихось взаємовигідних рішень, які дозволять протягом перехідного періоду сім-десять років на території України комфортно існувати двом регулятивним системам", — сказав Лихачов.

За його словами, такий механізм дозволить з одного боку — виконувати зобов'язання, які є в України перед СНД з технічного регулювання, санітарних і фітосанітарних норм, митного регулювання. "З іншого боку, за цей час без шоків, в тому числі, для своєї економіки, для своїх підприємств переходити на ті правила гри, які встановлюються в Брюсселі", — додав заступник міністра.

"Ця ідея народилася на переговорах у числі інших пропозицій. Я знаю, що самі українці зверталися до Брюсселя з проханням дати їм триваліші відстрочки щодо застосування європейських технічних регламентів. І ми в жодному разі не наполягаємо ні на авторстві, ні на точному формулюванні цих домовленостей. Нам важливо прийняти практичні кроки, які знімуть наші побоювання", — заявив Лихачов.

Неможливо зараз сказати, як далі будуть розвиватися події в цьому напрямі", - констатував він. "Хороші новини полягають в тому, що тристоронні переговори на експертному рівні тривають. Вони проходять у різних форматах — і прямі контакти та обмін документами. Але в чому ми не бачимо просування — так це в результаті переговорів", — визнав заступник голови Мінекономрозвитку.

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Міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв, єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрем і голова МЗС України Павло Клімкін в травні за підсумками зустрічі в Брюсселі доручили делегаціям експертів не пізніше липня знайти рішення щодо блоків питань, які викликають побоювання у РФ: лібералізація митного тарифу між Україною та ЄС, технічне регулювання, ветеринарні та фітосанітарні заходи, митне адміністрування і енергетика.

Про результати виконаної роботи експерти повинні доповісти міністрам не пізніше липня 2015 року для того, аби підготувати документи до наступної міністерської зустрічі, яка може відбутися в тому ж місяці.