Україна піднялася в рейтингу виробників сталі

За підсумками 5 місяців поточного року Україна скоротила виробництво сталі порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 28,3%, - до 9,258 млн тонн, посівши у світовому рейтингу виробників сталі 12-у позицію.

Також повідомляється, що за підсумками травня лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай з показником 69,9 млн тонн (падіння на 1,7% до травня 2014 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в наступному порядку: Японія (8,9 млн тонн, -7%), Індія (7,7 млн тонн, +4%), США (6,8 млн тонн, -8,5%), Росія (6,1 млн тонн, -1,9%), Південна Корея (6 млн тонн, -2,6%), Німеччина (3,7 млн тонн, -5,4%), Бразилія (3 млн тонн, +3,8%), Туреччина (2,9 млн тонн, -4,3%).

Загалом у травні 2015 року порівняно з травнем минулого року 65 країн, які входять до рейтингу WSA, скоротили виробництво сталі на 2,1% - до 139,3 млн тонн.

У звіті асоціації за січень-травень позиції лідера також продовжує утримувати Китай – 340,2 млн тонн (зниження порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 1,6%). Далі йдуть: Японія (44,1 млн тонн, -4,4%), Індія (37,7 млн тонн, +6,1%), США (33,1 млн тонн, -8,6%), Росія (30,3 млн тонн, +3,2%), Південна Корея (28,7 млн тонн, -5,1%), Німеччина (18,4 млн тонн, -2,9%), Бразилія (14,3 млн тонн, +1,9%), Туреччина (13,3 млн тонн, -5,9%), Італія (9,8 млн тонн, -10,2%), а Тайвань посіла 11-ту сходинку (9,7 млн тонн, +5,3%).

У січні-травні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року 65 країн, які входять до рейтингу WSA, знизили виробництво сталі загалом на 1,9% - до 675,6 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, скорочення виробництва сталі в Україні спостерігається через зупинення і перебої у роботі низки металургійних підприємств на Донбасі в результаті воєнних дій, спровокованих Росією.

За підсумками 2014 року Україна посіла 10-е місце у списку найбільших виробників сталі, при цьому скоротила її виплавку на 17,1% порівняно з 2013 роком - до 27,170 млн тонн.