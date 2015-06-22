Для беззбиткової роботи в держшахти потрібно інвестувати 1,1 мільярда гривень – Міненергетики
18:46, 22 червня 2015Промисловість
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Державні шахти України потребують 1,1 млрд грн інвестицій для виведення їх на беззбиткову роботу протягом півроку.
Демчишин: Кошти потрібні на закупівлю нового устаткування / Фото УНІАН
Про це на прес-конференції у Києві заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.
«Близько 1,1 млрд грн необхідно, щоб 22 шахти довести до стану, при якому вони можуть стати беззбитковими», - сказав він.
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Міністр зазначив, що кошти потрібні на закупівлю нового обладнання та розробку нових лав.
У той же час, за словами Демчишина, уряд поки не затвердив цей обсяг інвестицій.
Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Міністерство енергетики та вугільної промисловості планує закрити 11 з 35 державних шахт, на що має намір витратити 2,57 млрд грн.
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