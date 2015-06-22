Російський "АвтоВАЗ" зупинив виробництво
18:59, 22 червня 2015Промисловість
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Компанія "АвтоВАЗ" повністю припинила складання автомобілів через проблеми з постачанням комплектуючих.
"АвтоВАЗ" зупинив конвеєр / Фото uk.wikipedia.org
За словами представника компанії, серед відсутніх компонентів виявилися сидіння і вихлопні системи, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Зараз "АвтоВАЗ" намагається домовитися з партнерами про відновлення постачань і сподівається знову запустити конвеєр у найкоротші терміни.
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В останні кілька місяців "АвтоВАЗ" реєстрував різке скорочення попиту на свою продукцію.
У середньому в квітні і травні у порівнянні з аналогічним періодом минулого року продажі впали на третину.
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