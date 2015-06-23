Бойовики на окупованій Луганщині хочуть "звільнити" 60% працівників шахт - Лисенко

У так званій «ЛНР» планують звільнити 7,3 тис. шахтарів, що становить 60% працівників шахт на окупованій території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

За словами Лисенка, на окупованій частині Луганської області поглиблюється економічна криза.

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«За оперативною інформацією, окупаційна адміністрація планує звільнити близько 60% працівників шахт на контрольованій території, а саме: на підприємствах Лутугинського району – близько 800 осіб, Слов’яносербського та Перевальського районів – близько тисячі осіб, у місті Красний Луч та містах-супутниках – до 5,5 тис. осіб», - заявив він.