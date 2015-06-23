Головам держкомпаній хочуть платити по-новому: чим більший прибуток, тим вища зарплата
Яценюк запропонував Мінекономрозвитку розробити новий формат оплати праці голів держкомпаній і прив'язати її до показника прибутку
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк готовий підтримати пропозицію Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про реформу оплати праці керівників найбільших державних компаній і запропонував розробити новий формат оплати праці менеджерів держкомпаній з прив'язкою цього показника до прибутку або будь-якого іншого індикатору роботи підприємств.
«У нас на порядку денному призначення ключових керівників держкомпаній. Держкомпанії треба рятувати від політичного впливу, впливу фракцій і партій. Зараз держкомпанії залишилися годувальницями для старої корумпованої політичної системи, - сказав Яценюк на колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі. - Держкомпаніями мають керувати фахівці, які відбираються на прозорих конкурсах. Але при цьому їм не повинні платити 5 тис. грн. Це означатиме, що хтось у конверті доплатить йому значно більші гроші. І я пропоную розробити єдиний уніфікований підхід до оплати менеджерів компаній і прив'язати зарплати в компанії до прибутку. Є й інші формати. Це нормальний підхід».
Крім того, прем'єр-міністр закликав міністерство прискорити процес зміни керівництва найбільших державних підприємств, а також корпоратизувати держсектор економіки для підвищення його ефективності.
Читайте такожКабмін готовий у 6 разів скоротити кількість адмінпослуг
Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку розраховує до кінця року призначити за допомогою номінаційного комітету нове керівництво 15-20 найбільших державних компаній.
На початку червня Мінекономрозвитку створило Наглядову раду з реформи державних компаній, який очолив голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі.
Уряд України у січні поточного року заявив про проведення реформи державних підприємств, ключовою метою якої має стати запровадження обов'язкової процедури міжнародного аудиту діяльності держкомпаній, а також конкурсної зміни менеджменту.