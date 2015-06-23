Суд зобов'язав Фірташа виплатити "дочці" "Нафтогазу" понад мільярд гривень

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, наприкінці минулого року «Газ України» - дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» звернулася до Господарського суду Запорізької області з позовом до концерну «Стирол» про стягнення боргу за поставлений природний газ на загальну суму понад 1 млрд грн.

«Наразі рішенням Господарського суду Запорізької області позовні вимоги дочірньої компанії «Газ України» НАК «Нафтогаз України» задоволено», - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що прокуратурою Донецької області було прийнято рішення про вступ прокурора у розгляд справи для представлення інтересів держави в особі НАК «Нафтогаз України» у спірних правовідносинах.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Кабінет міністрів звернувся в суд з вимогою заарештувати 500 млн куб. м газу вартістю 4,3 млрд грн, що належать холдингу Ostchem, за результатами розслідування Генеральною прокуратурою змови представників компанії та посадових осіб НАК «Нафтогаз України».

Того ж дня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Головного слідчого управління МВС про накладення арешту на 500 млн куб. м природного газу групи компаній Ostchem.

При цьому наприкінці травня Group DF Фірташа заявила про тиск на холдинг Ostchem з боку влади, у зв'язку з чим прийняла рішення про зупинку роботи підприємств, входять до нього, – черкаського «Азоту» і «Рівнеазоту».

5 червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що уряд може націоналізувати підприємства «Рівнеазот» і черкаський «Азот» у разі, якщо ці компанії не погасять заборгованість за спожитий газ. За його словами, борги цих двох підприємств перед НАК «Нафтогаз України» перевищують 6 млрд грн.

Довідка УНІАН. Концерн "Стирол" - найбільший в Україні виробник мінеральних добрив (поставляє на ринок 3% світового експорту аміаку та карбаміду), полімерних матеріалів і виробів з них. Підприємство є єдиним в Україні виробником полістиролу, що спінюється.

Крім того, концерн виробляє лакофарбові матеріали, неорганічні кислоти та солі, біологічні кормові добавки для тваринництва, лікарські препарати.

У травні 2014 року "Стирол" призупинив все великотоннажне виробництво через загрозу безпеки співробітників підприємства у зв'язку з бойовими діями на сході України.

Холдинг Ostchem об'єднує підприємства азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа. Структури Фірташа контролюють більш як 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств.