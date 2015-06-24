"Луганськтепловоз", підконтрольний росіянам, змінив прописку з "ЛНР" на Україну

Найбільший в Україні виробник тягового рухомого складу для залізниць «Луганськтепловоз», яким володіє російський "Трансмашхолдинг", переніс адресу свого місцезнаходження з Луганська в Сєвєродонецьк (Луганська обл.).

Згідно з протоколом зборів акціонерів, опублікованому на сайті «Луганськтепловозу», відповідне рішення ухвалили акціонери підприємства 15 червня на позачергових зборах у Сєвєродонецьку, внісши відповідні поправки в статут підприємства.

«Змінити місцезнаходження публічного акціонерного товариства «Луганськтепловоз» з адреси: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107 на адресу: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 52-Б», - сказано в протоколі.

Згідно з документом, для участі у позачергових зборах зареєструвалися п'ять акціонерів, які сукупно володіють 76,03% акцій. Головував на зборах голова наглядової ради Віктор Бикадоров.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з липня 2014 року «Луганськтепловоз» працював з перебоями через бойові дії на сході України.

У грудні минулого року керівництво підприємства спростувало інформацію про демонтаж та вивезення свого обладнання в Росію.

«Луганськтепловоз», яким володіє російський "Трансмашхолдинг", в 2014 році скоротив чистий прибуток порівняно з 2013 роком у 2,3 разу - до 67,52 млн грн зі 158,28 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Луганськтепловоз» - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.

ЗАТ «Трансмашхолдинг» (Російська Федерація) через ЗАТ «Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» контролює 76% акцій «Луганськтепловозу».