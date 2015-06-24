Українські підприємства можуть виготовити 80% обладнання для добудови блоків ХАЕС – "Енергоатом"

Про це сказав віце-президент Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Володимир Пишний.

«Україна може на 80% виконати замовлення по добудові енергоблоків», - сказав Пишний, уточнивши, що раніше цей показник становив близько 75%.

За його словами, українські машинобудівні підприємства можуть виробляти обладнання для турбінного відділення і частково для реакторного, а також обладнання дизель-генераторних, насосних, компресорних, вентиляційних установок.

Крім того, вітчизняні підприємства можуть забезпечити АЕС великим переліком електротехнічного, вантажного обладнання, а також необхідною апаратурою.

При цьому Пишний підкреслив, що українські підприємства отримують більші можливості для поставок обладнання на вітчизняні АЕС завдяки активній реалізації «Енергоатомом» програми з імпортозаміщення.

Віце-президент навів приклад, коли для станцій необхідно було провести заміну лопаток швидкохідних турбін російського виробництва, проте зробити цього не вдалося.

«Але протягом півроку ми з «Турбоатомом» розробили кращу лопатку. Сьогодні ми провели так звану переговорну процедуру і запустили їхнє виробництво», - підкреслив Пишний.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2014 року «Енергоатом» спільно з одним із найбільших у світі виробником турбін держкомпанією «Турбоатом», заводом «Електроважмаш» і заводом ім. Малишева заявив про плани приступити до реалізації програми імпортозаміщення обладнання АЕС України, більша частина з якого раніше виготовлялася виключно в Росії.

За словами заступника директора з виробництва ДП НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна, вартість добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС оцінюється в 3,7 млрд євро, включаючи перше завантаження палива на 296 млн євро. На сьогоднішній день готовність енергоблоку №3 становить 75%, а блоку №4 – 25%.

14 квітня Котін повідомив, що компанія найбільшого польського бізнесмена Яна Кульчика, Kulczyk Investments, зацікавлена в тому, щоб інвестувати 1,48 млрд євро в добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, покривши 40% вартості проекту, в обмін на продаж частини електроенергії на польському ринку.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.