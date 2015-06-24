Мінінфраструктури скасувало конкурс на посаду керівника Іллічівського морпорту

Міністерство інфраструктури України прийняло рішення скасувати оголошений наприкінці квітня конкурс на посаду керівника одного з найбільших морських портів України Іллічівського морського торгового порту (Одеська область) у зв'язку зі зміною статусу порту.

Про це сказано в наказі Мінінфраструктури №101-О від 19 червня, опублікованому на сайті міністерства.

«Скасувати наказ Міністерства інфраструктури України від 15 квітня 2015 року № 62 «Про оголошення конкурсного відбору керівника ДП «Іллічівський морський торговий порт», - сказано в наказі.

У прес-службі міністерства повідомили, що 18 червня постійно діюча комісія Міністерства інфраструктури з відбору керівників підзвітних міністерству держпідприємств прийняла рішення звернутися з пропозицією до міністра інфраструктури Андрія Пивоварського про скасування оголошеного раніше конкурсу на посаду керівника Іллічівського порту.

Причиною такого рішення комісії стало включення цього порту до переліку підприємств державного сектору економіки, які мають найбільші за розмірами активи станом на 31 грудня 2014 року.

«Відповідний перелік було затверджено вже після початку конкурсного відбору розпорядженням Кабінету міністрів України від 27 травня 2015 року № 600-р. Вартість активів ДП «Іллічівський морський торговий порт» за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд грн», - повідомили в прес-службі.

У цьому зв'язку конкурс на посаду керівника Іллічівського порту відбудеться відповідно до порядку проведення відбору керівників особливо важливих для економіки підприємств, затвердженого постановою Кабміну № 777 від 3 вересня 2008 року.

«Про початок нового конкурсного відбору буде оголошено додатково», - підкреслили в прес-службі міністерства.

Разом з тим, у прес-службі Іллічівського порту зазначили, що дане рішення міністерства прийнято відповідно до законодавства України.

«Розпорядження Кабміну включає наш порт до списку стратегічних підприємств з активами понад 2 млрд грн, тому, власне, конкурс проходитиме за іншим сценарієм», - сказали УНІАН у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, ще навесні Міністерство інфраструктури відкрило конкурс на посади керівників 10 підприємств, у тому числі Іллічівського порту.

Зокрема, на посаду керівника Іллічівського порту подали заявки 18 осіб, з них пройшли до другого етапу відбору 14 кандидатів, у тому числі нинішній виконувач обов'язків глави підприємства Юрій Крук.

17 червня на конференції колектив порту підтримав кандидатуру Юрія Крука на посаду керівника порту і повідомив про намір через суд домогтися скасування конкурсу на посаду директора підприємства через невключення до складу конкурсної комісії представника трудового колективу порту. Також, за словами представників порту, в березні поточного року міністр інфраструктури Андрій Пивоварський не продовжив контракт з директором порту Круком, не маючи для цього жодних підстав.

З приводу ситуації, що склалася у зв'язку з проведенням конкурсу на посаду керівника порту, трудовий колектив також вирішив звернутися до президента України Петра Порошенка і голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі з проханням вирішити питання про проведення конкурсного відбору на посаду керівника порту законним шляхом, а також організувати роботу з відстоювання інтересів трудового колективу підприємства.

Потім комісія Міністерства інфраструктури 18 червня звернулася до Пивоварського з пропозицією скасувати оголошений раніше конкурсний відбір на посаду голови Іллічівського порту у зв'язку зі зміною його статусу.

У відповідь на це, виступаючи у Верховній Раді 19 червня в ході Години запитань до уряду, Пивоварський пообіцяв перезапустити або перенести даний конкурс у разі виявлення порушень законодавства при його проведенні.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Іллічівський морський торговий порт» – універсальний міжнародний порт, один з найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн.