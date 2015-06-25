Глава Toyota став найвищеоплачуваним менеджером автопрому Японії

Президент Toyota Motor Акіо Тойода отримав за минулий рік 1,27 млрд ієн ($10,3 млн) компенсації і став найвищеоплачуваним топ-менеджером автопрому Японії, пишуть "Ведомости".

Після виплати дивідендів він обігнав за сумою компенсації керівника Nissan Motor Карлоса Гона, зарплата якого була в три рази менше, але він отримав менше від дивідендів - 1,14 млрд ієн ($9,21 млн).

Читайте такожРосія зібралася налагодити випуск знакового українського автомобіля «Запорожець» Toyota збільшила виплати всім акціонерам за підсумками фінансового року, що завершився 31 березня, завдяки рекордному зростанню прибутку.

Toyota за 2015 фінансовий рік збільшила чистий прибуток на 19,2%.

Керівник Toyota Motor Тойода, якому зараз 59 років, завершив період керівництва, коли він зупинив будівництво нових складальних заводів для підвищення ефективності компанії. Найбільший в світі автовиробник нині будує два нових виробництва в Мексиці та Китаї, які збирається запустити до 2020 р.

Президент Nissan Гон, якому зараз 61, давно став найбільш високооплачуваним менеджером компаній-автовиробників Японії. Він тричі з 2010 р. (коли фінансовий регулятор країни почав вимагати від компаній повідомляти про будь-які виплати менеджменту понад 100 млн ієн) ставав керівником з самим високим заробітком у всій промисловості країни.

Зарплати топ-менеджерів японського автопрому не найбільші в світі. Алан Малаллі, який пішов у відставку з поста гендиректора Ford Motor в середині 2014 р., заробив у минулому році близько $22 млн, згідно з повідомленням компанії. Його наступник Марк Філдс заробив $18,6 млн. Гендиректор General Motors Мері Барра, яка вступила на посаду в цьому році, отримає компенсацію у розмірі $16,2 млн, повідомила компанія в квітні.

Гендиректор Fiat Chrysler Automobiles Серджіо Маркіонне заробив у минулому році 6,6 млн євро (зарплата і премії). Крім того, він отримав бонус 24,7 млн євро, 1,6 млн акціями і додатковий бонус 12 млн євро, який буде виплачений, коли він залишить посаду гендиректора, згідно з річним звітом компанії.

Гендиректору Volkswagen Мартіну Винтеркорну в 2014 р. було заплачено 15,9 млн євро, згідно з річним звітом компанії.