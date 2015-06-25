Узбекистан з липня вводить додаткові мита для українських товарів

Узбекистан з 1 липня 2015 року строком на один рік запроваджує додаткові імпортні мита в розмірі від 5% до 10% при ввезенні українських товарів у відповідь на запровадження аналогічних додаткових зборів в Україні.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав президент асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк, опублікувавши відповідну постанову уряду Узбекистану.

Згідно з документом, Узбекистан встановлює додатковий збір у розмірі 5-10% залежно від товарної групи при імпорті товарів, вироблених в Україні. При цьому за основу для їх нарахування береться митна вартість товарів.

У постанові також зазначено, що це рішення є відповіддю на запровадження українським урядом аналогічного додаткового імпортного збору.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 28 грудня 2014 року прийняла закон про заходи щодо стабілізації платіжного балансу, який передбачає тимчасове, строком на 12 місяців, запровадження додаткових імпортних мит на 100 товарних груп (за ставкою 5-10%). За розрахунками українського уряду, це дасть змогу збільшити доходи бюджету на 17,6 млрд грн.

За даними Державної служби статистики, у 2014 році обсяги українського експорту до Узбекистану скоротилися на 9,8% порівняно з 2013 роком – до 308,6 млн дол.