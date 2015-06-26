Російський автопром іде на затяжні канікули через різкий спад продажів

Російські заводи Nissan і Ford в Санкт-Петербурзі, а також завод Volkswagen в Калузі будуть перебувати на річних планових канікулах довше звичайної норми в два тижні. Причина збільшення планових простоїв — спад продажів на авторинку Росії. Крім того, на калузькому заводі PSA Peugeot Citroen і Mitsubishi може статися позапланова зупинка вже в липні, пишуть "Известия".

Більше за всіх цього літа пробудуть у відпустці працівники Volkswagen. Калузький завод німецької компанії буде стояти цілий місяць. Фахівці з комунікації підприємства не змогли надати «Известиям» інформацію про терміни річної зупинки. У той же час, за даними профспілки заводу, відпустка працівників триватиме з 1 по 16 серпня. Однак до настання цього моменту профспілка очікує позапланової зупинки конвеєра.

Читайте такожАвтопром Росії в цьому році скоротиться ще на 10%, а імпорт і продажі впадуть на 40%"В середньому кожен завод повинен зупинитися на два тижні влітку і на один тиждень взимку. Це потрібно для регулювання і переналагодження устаткування, що є обов'язковою умовою дотримання технологічних процесів в автомобільній промисловості. Цього року канікули будуть подовженими у багатьох, і пов'язано це з тим, що ринок не потребує такої кількості машин. Куди дешевше людину відправити у відпустку, ніж палити електрику і затарювати склади машинами", - говорить партнер аналітичного агентства «Автостат» Ігор Моржаретто.