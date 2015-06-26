Будні Авдіївського коксохімічного заводу (фоторепортаж)

Агентство Reuters опублікувало фотографії з Авдіївки, яка знаходиться поблизу лінії розмежування з окупованим Донбасом.

Зазначається, що з початку АТО Авдіївський коксохімічний завод зазнав близько 230 ракетних і артилерійських обстрілів з боку Донецька, який знаходиться під контролем бойовиків.

Довідка УНІАН. Авдіївський коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить до Дивізіону вугілля і коксу групи «Метінвест».

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«Метінвест» – найбільший в Україні і один з найбільших у СНД виробників залізорудної сировини та сталі. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група компаній «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).