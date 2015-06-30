Матеріали для виготовлення військових шоломів звільнили від мита та ПДВ
Верховна Рада ухвалила два закони про зміни до Податкового кодексу, за якими матеріали для виготовлення військових шоломів звільняються від оподаткування ввізним митом і податком на додану вартість.
Як передає кореспондент УНІАН, за Закон «Про внесення зміни до підрозділу 2 розділу XX "Прикінцеві положення" Податкового кодексу України щодо спеціальних засобів індивідуального захисту», авторами якого є народні депутати Олексій Порошенко та Ірина Фріз (№2202), проголосували 236 із 341 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Законом звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України та постачання на митній території України тканини (матеріали) для виготовлення шоломів, що класифікуються у товарній під категорії 3920 61 00 00 згідно з УКТ ЗЕД тимчасово, на період проведення АТО.
Читайте такожПорошенко звільнив релігійні організації від податку на нерухомістьТакож Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення зміни у розділ XXІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо спеціальних засобів індивідуального захисту» (№2203), авторами якого є народні депутати Олексій Порошенко та Ірина Фріз - за дане рішення проголосували 248 із 340 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Законом звільнено від оподаткування ввізним митом операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України тканини (матеріали) для виготовлення шоломів, що класифікуються у товарній під категорії 3920 61 00 00 згідно з УКТ ЗЕД тимчасово, на період проведення АТО.