Матеріали для виготовлення військових шоломів звільнили від мита та ПДВ

Як передає кореспондент УНІАН, за Закон «Про внесення зміни до підрозділу 2 розділу XX "Прикінцеві положення" Податкового кодексу України щодо спеціальних засобів індивідуального захисту», авторами якого є народні депутати Олексій Порошенко та Ірина Фріз (№2202), проголосували 236 із 341 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України та постачання на митній території України тканини (матеріали) для виготовлення шоломів, що класифікуються у товарній під категорії 3920 61 00 00 згідно з УКТ ЗЕД тимчасово, на період проведення АТО.

Читайте такожПорошенко звільнив релігійні організації від податку на нерухомістьТакож Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення зміни у розділ XXІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо спеціальних засобів індивідуального захисту» (№2203), авторами якого є народні депутати Олексій Порошенко та Ірина Фріз - за дане рішення проголосували 248 із 340 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом звільнено від оподаткування ввізним митом операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України тканини (матеріали) для виготовлення шоломів, що класифікуються у товарній під категорії 3920 61 00 00 згідно з УКТ ЗЕД тимчасово, на період проведення АТО.