Депутати відмовилися змінити систему регулювання економіки

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 146 (при необхідних 226 - УНІАН) із 311 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом пропонувалося «для створення в Україні прозорих процедур регулювання економіки, з метою звільнення виробництва від адміністративного та корупційного тиску, ліквідації радянських та пострадянських норм та вимог, зниження собівартості виробництва товарів і послуг, забезпечення конкурентоспроможності українських товарів та захисту споживачів» скасувати дію норм 91 закону України.

Тобто, пропонувалося скасувати дію положень 91 законодавчого акту, перелік яких передбачено законопроектом, щодо отримання суб’єктами підприємницької діяльності дозвільних документів та/або якими встановлено інші норми, що регулюють господарську діяльність.

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Законопроектом пропонувалося, що Кабінет міністрів протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом має забезпечити підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради України з дотриманням вимог Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з проведенням відкритих громадських слухань, законопроектів щодо здійснення регулювання та видачі дозвільних документів у відповідності до європейських норм та правил, для забезпечення безпеки життєдіяльності споживачів та захисту права власності.

Це уряд має зробити через 365 днів з моменту набрання чинності цим законом, в разі його ухвалення.

Законопроектом передбачено, що Кабінет міністрів України має протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом внести на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо реформування органів виконавчої влади в зв’язку із скасуванням ряду їх повноважень, зміною функцій та частковою ліквідацією.

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Народний депутат Вікторія Пташник (фракція “Самопоміч”) наголосила, що ухвалення такого законопроекту призвело б до правового хаосу, оскільки в законопроекті не вказано конкретні норми, які мають бути скасовані.

За її словами, називаються лише напрямки, по яких скасовуються норми законів. Вона підкреслила, що так недоцільно робити, оскільки потім буде багато судових позовів з приводу такого можливого рішення парламенту України.