ПФК заявляє про використання рішень судів з непідконтрольних Україні територій при спробі захоплення підприємства

Про це сказав заступник генерального директора ПФК Рустам Джамгуров на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, група осіб, які намагалися захопити підприємство, скористалася незареєстрованим судовим рішенням, яке передбачає відчуження майнового комплексу ПФК з правом його подальшого продажу.

«У даному випадку за рішенням донецького суду, датованим 2011 роком, зловмисники приїхали і зняли всі обмеження щодо продажу майна і продали дане майно іншій фірмі. Система реєстрації (судових рішень - УНІАН) України не змогла захистити законного власника і відкрила «зелене світло» для заволодіння цим майном», - сказав він.

За словами Джамгурова, керівництво підприємства розпочало оскарження незаконного рішення суду, проте даний випадок створює небезпечний прецедент.

«У зв'язку з тими подіями, які у нас відбуваються на сході країни, є у зловмисників можливість користуватися печатками і архівами тих судів, які знаходяться на території, непідконтрольній українській владі, і отримувати рішення «заднім числом», - зазначив він.

У цьому зв'язку заступник гендиректора ПФК сказав, що керівництву країни необхідно законодавчо врегулювати питання легітимності рішень судів, які знаходяться на непідконтрольній території.

«Важливий аспект - рішення «задніми числами» в донецьких судах, які не зареєстровані в судовому реєстрі. Як оперативна реакція, необхідно Міністерству юстиції дати певні роз'яснення, яким чином рішення з окупованих території і не зареєстровані в реєстрі повинні розглядатися державними органами і громадянами», - зазначив Джамгуров.

На його думку, повинно бути не безумовне прийняття цих документів, а передбачена процедура легітимізації даних рішень, наприклад, тільки при наданні підтверджуючих документів в орган юстиції і за участю осіб, зазначених у рішенні, і кого дане рішення може стосуватися.

За словами заступника гендиректора ПФК, підприємству також вдалося оскаржити арешт вантажу з 72 тис. тонн «давальницької» сировини, яке було спрямоване на комбінат для переробки, і 7 000 тонн феронікелю.

«Після оскарження підприємством рішення Корольовського районного суду (Житомир - УНІАН) про арешт вантажу, судно з ферроникелем було затримано митницею за анонімним дзвінком, нібито все свідчало про поставку продукції ПФК у Росію. Продукція ПФК не поставлялася і не поставляється в Росію», - зазначив Джамгуров.

Відсутність поставок в Росію підтвердив і присутній на прес-конференції глава Української асоціації виробників феросплавов (УкрФа) Сергій Кудрявцев.

«Продукція підприємства не поставляється в Росію, ці дані підтверджує і Держстат, і Eurostat», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Побузького феронікелевого комбінату (Кіровоградська обл.), що входить до міжнародної групи Solway Investment Group, звернулося з відкритим листом до президента України Петра Порошенка із закликом не допустити збройного захоплення підприємства, яке намагалася здійснити група невідомих 11 червня.

11 червня директор ПФК Олег Беспалов заявив про незаконне захоплення майна і арешт 72 тис. тонн руди і 7 тис. тонн феронікелю в Іллічівському порту, поставлених естонською компанією для переробки на підприємстві, який наклав Корольовський районний суд Житомира.

Довідка УНІАН. Побузький феронікелевий комбінат – єдине в Україні підприємство, яке виробляє в промислових масштабах феронікель з бідних окислених нікелевмістких руд.

Комбінат у 2014 році здобувши 12,1 млн грн чистого прибутку і має намір зберегти прибутковість в цьому році.

Міжнародна інвестиційна група Solway Investmen Group веде діяльність з 2002 року. Компанія має активи в гірничодобувній і металургійній галузі на 1,6 млрд дол., її підприємства розташовані в Україні, Македонії, Індонезії та Гватемалі. 100% статутного капіталу Solway належать громадянам ЄС – Олександру і Дану Бронштейнам.