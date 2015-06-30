Обсяг реалізації промпродукції в Україні зріс на 23%

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-травні 2015 року становив 586,942 млрд грн, що на 111,092 млрд грн, або на 23,3%, більше від показника за аналогічний період попереднього року на рівні 475,850 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя й частини зони проведення антитерористичної операції.

В тому числі обсяг реалізації в переробній промисловості, на яку припало 66,4% всього обсягу реалізації, становив 389,967 млрд грн, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (20,3% загального обсягу) – 118,909 млрд грн, у видобувній промисловості і розробці кар'єрів (12,1% загального обсягу) – 71,283 млрд грн.

Найбільший обсяг реалізованої продукції за 5 місяців припадає на Дніпропетровську область – 20,9%, або 122,670 млрд грн, Донецьку область (дані можуть бути уточнені) – 11,5%, або 67,445 млрд грн, Запорізьку область – 8,9%, або 52,542 млрд грн, місто Київ – 8,5%, або 49,964 млрд грн, Полтавську область – 6,9%, або 40,420 млрд грн, Харківську область – 6,5%, або 38,091 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-квітні 2015 року, без урахування окупованого Криму та частини зони проведення АТО, становив 468,836 млрд грн, що на 98,442 млрд грн, або на 26,6% більше від обсягу за аналогічний період попереднього року.

У 2014 році обсяг реалізації промислової продукції становив 1,186 трлн грн, що на 74,745 млрд грн, або на 6,73%, більше від показника за 2013 рік.